Funerali Diogo Jota l’arrivo dei compagni di squadra del Liverpool in chiesa | le immagini

In un momento di dolore condiviso, amici, familiari e compagni di squadra sono arrivati alla chiesa Igreja Matriz de Gondomar per rendere omaggio a Diogo Jota e a suo fratello André Silva. Le immagini catturano il forte momento di solidarietà, con Virgil Van Dijk che porta una corona di fiori celebrativa. La tristezza unisce tutti in un commovente addio, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerli.

Amici, familiari e compagni di squadra sono arrivati alla chiesa Igreja Matriz de Gondomar in Portogallo per i funerali dell’attaccante del Liverpool Diogo Jota e di suo fratello André Silva. Nelle immagini, il difensore olandese Virgil Van Dijk porta una corona di fiori raffigurante la maglia numero 20 dei reds indossata da Jota. I corpi dei due fratelli sono stati rimpatriati in Portogallo dopo essere stati identificati dalla famiglia, secondo quanto riferito da funzionari del governo spagnolo. Jota e i suoi genitori hanno entrambi una casa a Gondomar, dove ha iniziato la sua carriera calcistica da bambino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Funerali Diogo Jota, l’arrivo dei compagni di squadra del Liverpool in chiesa: le immagini

