Regionali Marche Ricci | Stimo Calenda e spero ancora di convincerlo

Matteo Ricci, candidato alle Regionali nelle Marche e membro del PD, si distingue per il suo ottimismo e determinazione. Dopo la nota di Azione che ha deciso di non partecipare alle elezioni regionali, Ricci manifesta ancora fiducia in Calenda, sperando di convincerlo del suo valore e delle sue proposte. La sua apertura e il desiderio di dialogo rimangono intatti, perché crede fermamente nel potere della politica unitaria e condivisa, e vuole dimostrare che insieme si può fare di più.

ANCONA – "Stimo Calenda e spero ancora di poterlo convincere". Così l'europarlamentare dem e candidato alla presidenza delle Marche, Matteo Ricci, dopo una nota di Azione che si è chiamata fuori dalle elezioni regionali nelle Marche. "Ho letto con un po' di sorpresa l'ultimo comunicato di Azione su di me – esordisce Ricci – Probabilmente è frutto di un malinteso a causa di un'intervista che ho rilasciato. Ho sempre stimato Carlo Calenda, che al governo ha fatto un grande lavoro, e ho sempre rispettato le posizioni di Azione". "Per ciò che riguarda le Marche, ho dialogato da mesi con tantissimi aderenti e elettori di Azione – ricorda l'europarlamentare – che hanno deciso di sostenere la mia candidatura.

In questa notizia si parla di: marche - regionali - ricci - stimo

