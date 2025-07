Ferrovie disagi su Salerno-Reggio Calabria | ritardi e treni soppressi

Se vi state preparando a partire lungo la storica direttrice Salerno-Reggio Calabria, tenete presente che attualmente si registrano importanti disagi: ritardi, treni soppressi e circolazione bloccata a causa di un inconveniente tecnico vicino a Capo Bonifati. La situazione è sotto controllo grazie all’intervento tempestivo dei tecnici, ma è consigliabile pianificare il viaggio con anticipo. Restate aggiornati per evitare sorprese dell’ultimo minuto.

(Adnkronos) – Disagi, con circolazione bloccata, ritardi e treni soppressi sulla direttrice ferroviaria Salerno Reggio Calabria. I problemi sono registrati – spiega Rfi – in prossimitĂ di Capo Bonifati per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione a seguito del passaggio di un treno. Rfi riferisce che è in corso l'intervento dei tecnici e .

