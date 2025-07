Allarme INAIL infortuni degli studenti in crescita del 10% | la scuola diventa un nuovo fronte della sicurezza

L'allarme INAIL evidenzia un preoccupante aumento del 10% negli infortuni tra gli studenti, trasformando le scuole in un nuovo fronte della sicurezza. Mentre i dati nazionali mostrano una stabilità complessiva, questa crescita suggerisce che l'attenzione alla tutela degli studenti deve diventare prioritaria per garantire ambienti scolastici più sicuri. È fondamentale agire subito per affrontare questa emergenza e proteggere il futuro dei nostri giovani.

Il report annuale dell'Inail per il 2024 fotografa una situazione di sostanziale stabilità in Italia per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. Le denunce complessive hanno registrato un lieve incremento dello 0,4%, passando da 590mila a 593mila. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: inail - infortuni - allarme - studenti

Inail: -1,7% infortuni e +1,5% decessi - Il primo quadrimestre del 2025 si apre con dati allarmanti sul fronte degli infortuni sul lavoro in Italia, evidenziando un incremento preoccupante dei decessi, sia sul luogo di lavoro che durante il tragitto casa-lavoro.

ERSU Palermo e la Lega Navale Italiana Palermo-Arenella insieme per offrire a studentesse e studenti la possibilità di praticare attività come canoa, vela, pesca sportiva e molto altro, seguiti da tecnici qualificati. Palermo – Solo 100€ l’anno (+ tesseramento Vai su Facebook

Allarme INAIL, infortuni degli studenti in crescita del 10%: la scuola diventa un nuovo fronte della sicurezza; Studenti, troppi incidenti. “Bisogna fermare i Pcto”; Sicurezza sul lavoro: allarme CNDDU dopo i dati INAIL 2024.

Aumentano gli infortuni tra gli studenti: il CNDDU lancia l’allarme sulla sicurezza nei percorsi formativi - Scopri i dati allarmanti sugli incidenti nel 2024 e la necessità di rafforzare la sicurezza negli ambienti formativi. Riporta informazionescuola.it

Sicurezza sul lavoro: allarme CNDDU dopo i dati INAIL 2024 - Il Coordinamento Docenti dei Diritti Umani chiede più prevenzione e il potenziamento della classe A046. Scrive ilnuovoterraglio.it