Come smaltire le calorie di un gelato? Ecco quale e quanta attività fisica serve

Hai appena gustato un delizioso gelato? Nessun problema! Scopri come smaltire le calorie con semplici attività fisiche, il momento ideale per assaporarlo e i gusti più leggeri da scegliere. I consigli degli esperti ti guideranno a mantenere l'equilibrio tra piacere e benessere, trasformando ogni dolce momento in un'opportunità per muoverti con gusto e consapevolezza.

Il momento migliore per il consumo, i gusti che si smaltiscono prima, le attività che aiutano a bruciare calorie: i consigli dell'esperto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Come smaltire le calorie di un gelato? Ecco quale e quanta attività fisica serve

In questa notizia si parla di: calorie - attività - smaltire - gelato

Attività fisica: non basta contare le calorie bruciate durante lo sport per dimagrire; Dieta, ecco quanto correre per smaltire il pasto; Quanti passi servono per smaltire una birra o un bicchiere di vino? La risposta della scienza.