Che bella Francia! Ma gli All Blacks dopo una partenza shock la spuntano 31-27

La sfida tra Francia e All Blacks è stata un’autentica battaglia di cuore e talento, con i Bleus che sorprendono tutti nonostante l’esordio di otto nuovi volti. La nazionale francese ha messo in mostra grinta e determinazione, segnando mete importanti, ma alla fine sono i neozelandesi a conquistare il successo 31-27, grazie all’esperienza di Barrett e alla doppietta di Jordan. Un confronto avvincente che lascia il pubblico ancora più entusiasta del rugby internazionale.

I Bleus con 8 esordienti tra campo e panchina spaventano i neozelandesi con le mete di Guillard, Villiere e Woki, i padroni di casa riescono a venirne a capo grazie a una doppietta di Jordan e all’infallibile Beauden Barrett. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Che bella Francia! Ma gli All Blacks, dopo una partenza shock, la spuntano 31-27

In questa notizia si parla di: bella - francia - blacks - partenza

Domenica 8 giugno 2025, sul campo centrale del complesso sportivo del Roland Garros, è andata in scena forse la più spettacolare finale della storia degli Internazionali di tennis di Francia, la più bella di sempre, come l’ha definita Adriano Panatta. Di sicuro i Vai su Facebook

Che bella Francia! Ma gli All Blacks, dopo una partenza shock, la spuntano 31-27; Nel segno di una sobria opulenza. I look sul red carpet inaugurale del Festival di Cannes 2025; Juventus, Kalulu: Torino è più bella di Milano. Essere francese? Tre cose....

In Francia la tempesta Bella ha lasciato 18 mila case senza elettricità - Corriere della Sera - La tempesta Bella ha colpito duramente il nord e l’ovest della Francia: oltre 12 mila famiglie sono rimaste senza corrente in Bretagna e Normandia, e 6 mila nel Pas- Come scrive corriere.it

Bandiera blu, bella partenza: "Ma dobbiamo migliorare ancora" - MSN - "Un bel biglietto da visita per la nostra città e per le Marche". Scrive msn.com