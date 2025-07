Napoli-Lucca fase di stallo | distanza tra domanda e offerta ma Conte non molla

La suggestiva sfida tra Napoli e Lucca vive un momento di impasse, con domanda e offerta ancora distanti. Tuttavia, la determinazione di Conte resta incrollabile: non si arrende, anzi, continua a tessere strategie per portare a casa il colpo grosso. In questo scenario, il futuro del talentuoso attaccante si gioca sul filo della trattativa, mentre i tifosi sperano che la passione del tecnico possa fare la differenza.

Il Napoli continua a monitorare da vicino Lorenzo Lucca, ma la trattativa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Lucca, fase di stallo: distanza tra domanda e offerta, ma Conte non molla

In questa notizia si parla di: napoli - lucca - fase - stallo

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida tra Nunez e Lucca: una scelta strategica fondamentale per la prossima stagione.

Il Napoli tratta su due binari: riflessioni in corso Ecco cosa blocca gli affari Vai su Facebook

VIDEO – Sky: Milan, inserimento per Lucca. Napoli beffato? E adesso Kean…; Moretto: Juanlu-Napoli non è tramontata ma in fase di stallo: ecco quando potrebbe sbloccarsi; Calciomercato: Milan e Roma su Dodò, il Napoli pensa a Lucca.

Napoli-Lucca, fase di stallo: distanza tra domanda e offerta, ma Conte non molla - Lucca, fase di stallo: distanza tra domanda e offerta, ma Conte non molla Il Napoli continua a monitorare da vicino Lorenzo Lucca, ma la trattativa ... Come scrive forzazzurri.net

Napoli in attesa, Lucca-Nunez e il rebus attaccante: Lang in arrivo, nodo formula e jolly Zanoli col Bologna per Beukema e Ndoye - by: la tragedia a Liverpool blocca ogni mossa, mentre i costi frenano le manovre per rinforzare l’attacco azzurro. Scrive calciomercato.com