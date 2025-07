Liverpool il ricordo dei tifosi per Diogo Jota | a Wembley risuonerà canzone per lui

Il Liverpool piange la scomparsa di Diogo Jota, un talento amato e stimato da tifosi e compagni. A Wembley, il cuore degli appassionati si è unito in un ricordo commosso, risuonando con una canzone dedicata a lui, simbolo di affetto e riconoscenza. La tragica perdita ha suscitato un’ondata di emozioni che va ben oltre il dolore, unendo tutta la comunità in un abbraccio virtuale e reale.

Il Liverpool è profondamente addolorato per la perdita di Diogo Jota e la reazione del club alla morte del giocatore è andata ben oltre il semplice lutto. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Liverpool, il ricordo dei tifosi per Diogo Jota: a Wembley risuonerà canzone per lui

In questa notizia si parla di: liverpool - diogo - jota - ricordo

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

Liverpool, il ricordo di Arne Slot su Diogo Jota: "Grande momento di shock e dolore. Diogo non era solo il nostro giocatore. Era una persona speciale" Vai su X

Tifosi del Liverpool, ma non solo, hanno iniziato da questa mattina a portare mazzi di fiori, lettere, maglie e ricordi per Diogo Jota proprio davanti alla Main Stand dello stadio, a pochi metri dal memoriale di Hillsborough. Chi è passato per un ricordo e chi invec Vai su Facebook

Oasis e Liverpool uniti nel ricordo di Diogo Jota: un tributo che va oltre il calcio-VIDEO; Il Liverpool pagherà lo stipendio di Diogo Jota alla sua famiglia fino alla fine del contratto; Diogo Jota del Liverpool è morto in un incidente stradale in Spagna: mondo del calcio in lutto.

Liverpool, il ricordo dei tifosi per Diogo Jota: a Wembley risuonerà canzone per lui - Il Liverpool è profondamente addolorato per la perdita di Diogo Jota e la reazione del club è andata ben oltre il semplice lutto ... Secondo golssip.it

Diogo Jota, l’omaggio commosso degli Oasis al concerto e lo strazio della moglie - Sul web circolano le strazianti immagini della moglie sconvolta dal dolore mentre il Liverpool ha deciso di onorarne il contratto. Da sport.virgilio.it