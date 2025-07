Hanno penalizzato solo la Juventus | indagine chiusa non gli hanno fatto nulla

Dopo un’indagine durata mesi, la Procura FIGC ha chiuso il caso senza riscontrare irregolarità per altri club, lasciando la Juventus come l’unica a essere penalizzata. Un capitolo che segna un'ulteriore sfida per i bianconeri, ormai da troppo tempo lontani dai trionfi più ambiti. La sensazione di ingiustizia e la voglia di riscatto sono palpabili: la Juventus è pronta a tornare protagonista e dimostrare il suo valore.

Si sono concluse le indagini da parte della Procura FIGC su presunte irregolarità di un top club in Serie A: niente di fatto, la Juventus resta l'unica penalizzata Dopo diverse stagioni piuttosto difficili, sta cercando, faticosamente, di rialzarsi la Juventus, che da troppo tempo manca l'appuntamento con successi importanti. Siamo arrivati ormai a un lustro.

Elkann in Arabia anche per la Juventus: alla ricerca di fondi sauditi (ossia il fondo Pif) – Il Fatto - John Elkann si reca in Arabia Saudita per esplorare opportunità di finanziamento per la Juventus, con particolare attenzione al fondo PIF.

Paul #Pogba, pronto a ripartire dalla Ligue 1, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TF1 e ha parlato del periodo della squalifica, lamentandosi del comportamento della #Juventus: “Il club non era dalla mia parte, questa cosa mi ha colpito pesantemente. Vai su Facebook

Juve, rischio nuova penalizzazione e squalifica in Europa: l'inchiesta della Procura fa scattare l'allarme; LIVE! Juventus penalizzata di 15 punti: le reazioni; Inchiesta Ultras, la Figc ha chiesto gli atti: cosa rischiano Inter e Milan sul piano sportivo.

Juventus, cosa rischia: perché è nata l'inchiesta e chi sono gli indagati - Juventus, plusvalenze e stipendi: l'indagine sportiva Per quanto riguarda il filone d'indagine relativo alle plusvalenze, in sede sportiva la Juventus è stata già assolta in appello .

Juventus, caso plusvalenze e manovra stipendi: tutte le tappe - In questi giorni la Guardia di Finanza perquisisce le sedi di Torino e Milano della Juventus in cerca di