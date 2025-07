Credono a un incendio sul volo Ryanair ma era un falso allarme Panico in pista a Maiorca | 18 feriti nella fuga – Il video

Un falso allarme incendi ha scatenato un caos inaudito all’aeroporto di Palma di Maiorca, coinvolgendo un volo Ryanair in partenza per Manchester. La fuga precipitosa di 18 passeggeri e il panico generalizzato hanno trasformato una routine evacuazione in un episodio drammatico, con molti che sono saltati dalle ali del Boeing 737 ancora in pista. L’incidente ha messo in luce come il timore possa sovrastare la ragione, ma anche la resilienza dei viaggiatori di fronte alla paura.

Momenti di caos nella notte all’aeroporto di Palma di Maiorca, dove un volo Ryanair diretto a Manchester è stato evacuato d’urgenza dopo un allarme incendio, provocando il ferimento di 18 passeggeri. Molti viaggiatori, presi dal panico, sono saltati direttamente dalle ali del Boeing 737 ancora fermo in pista, ignorando le istruzioni dell’equipaggio. L’incidente all’aeroporto di Palma di Maiorca, i passeggeri sbarcati immediatamente. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra venerdì 4 e sabato 5 luglio, quando una spia di incendio si è attivata in cabina mentre l’aereo era già pronto al decollo. 🔗 Leggi su Open.online

