Carcere non solo sovraffollamento e aggressioni | Senza soldi a rischio il reinserimento sociale dei detenuti

Una crisi che va oltre il sovraffollamento e le aggressioni, mettendo a rischio il futuro di chi ha scontato la pena. Bergamo si confronta con una drammatica realtà: per la prima volta in quattro decenni, le risorse per il reinserimento sociale dei detenuti sono praticamente esaurite. Una situazione che richiede interventi immediati per garantire dignità e possibilità di rinascita a chi cerca di ricostruirsi una vita fuori dalle sbarre.

Bergamo. “Per la prima volta in 40 anni, sono finiti i soldi. Da settembre non riusciremo più a sostenere il reinserimento sociale dei detenuti che hanno scontato la loro pena”. È un grido di dolore quello di Carcere e territorio, associazione bergamasca che da decenni lavora per la garanzia dei diritti dei detenuti e il loro ritorno alla vita una volta fuori dalle sbarre. Già due mesi fa avevano lanciato l’allarme: via Gleno sta scoppiando, con più di 600 persone rinchiuse in una struttura che dovrebbe ospitarne 319. Se la percentuale media di sovraffollamento a livello nazionale è del 121%, a Bergamo sfiora il 190%. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

