Ucraina colpo alla Russia | bombardata la base aerea di Borisoglebsk

L’Ucraina ha colpito duramente la base militare di Borisoglebsk, un elemento chiave nel dispositivo di Mosca. Questo attacco strategico rappresenta un potente segnale di resistenza e capacità operativa contro le forze russe, colpendo una delle principali infrastrutture utilizzate per i raid su Kharkiv. La guerra in Ucraina continua a evolversi, segnando un punto di svolta nelle dinamiche del conflitto. Resta aggiornato con DayItalianeWS per tutte le novità.

Le forze armate ucraine hanno sferrato un attacco strategico contro la base aerea russa di Borisoglebsk, situata nella regione di Voronezh. Si tratta di un colpo significativo per l'apparato militare di Mosca, poiché l'aeroporto ospita jet da combattimento Sukhoi Su-34, Su-35S e Su-30SM, spesso utilizzati nei raid contro la regione ucraina di Kharkiv. Distrutti depositi di bombe e velivoli militari. Secondo quanto riferito da Kiev, tra gli obiettivi colpiti figurano un deposito di bombe plananti, un aereo da addestramento e probabilmente altri velivoli da guerra.

