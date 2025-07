Hancko Juventus Tuttosport ritorno di fiamma per il difensore del Feyenoord! Fissato il prezzo per la cessione in estate

La Juventus, sempre attenta ai rinforzi per la difesa, non perde di vista David Hancko del Feyenoord, il cui valore di mercato è stato ormai stabilito. Con un ritorno di fiamma che infiamma i rumors di mercato, i bianconeri sono pronti a fare la loro mossa questa estate. Riusciranno a portare il difensore slovacco in Torino? Il prossimo mese sarà decisivo per conoscere il suo futuro.

Hancko Juventus (Tuttosport), ritorno di fiamma per il difensore del Feyenoord! Fissato il prezzo per la cessione nel corso di questa sessione estiva. Il calciomercato Juventus continua a seguire con attenzione la situazione di David Hancko, difensore slovacco del Feyenoord, per rinforzare la propria retroguardia. Come riportato da Tuttosport, il club bianconero non ha mai perso di vista l’obiettivo, ma ora, rispetto a gennaio, ha più tempo per pianificare e strutturare l’operazione con maggiore serenità. L’obiettivo è trovare una soluzione che soddisfi sia le esigenze della Juve che quelle del Feyenoord, senza fretta, ma con l’intenzione di chiudere il colpo quando sarà il momento giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hancko Juventus (Tuttosport), ritorno di fiamma per il difensore del Feyenoord! Fissato il prezzo per la cessione in estate

In questa notizia si parla di: difensore - hancko - juventus - tuttosport

Hancko Juve, scenari ribaltati nelle ultime settimane? Tutta la verità sul difensore del Feyenoord dopo le ultime voci - Negli ultimi giorni, il futuro di Hancko, difensore del Feyenoord, ha subito importanti cambiamenti. Tra voci di mercato e scenari inediti, la Juventus avrebbe intensificato l'interesse per il giocatore.

Nuova idea per il centrocampo della Juventus: Morten Hjulmand Come riportato da Tuttosport, il danese dello Sporting piace a Comolli più di Ederson: la sua valutazione è di ben 50 milioni di euro Per la Juventus sarebbe una pista percorribile soltanto q

