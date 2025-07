Roma dopo l’esplosione ora gravi rischi per i cittadini | nausea asfissia e non solo

Roma, città eterna, si trova ora ad affrontare una crisi senza precedenti dopo l’esplosione del 4 ottobre. Una colonna di fumo nero avvolge il cielo, mentre i cittadini combattono nausea, asfissia e altri gravi rischi per la salute. La comunità si mobilita, ma l’incertezza e i pericoli rimangono elevati. La domanda che sorge spontanea è: quali misure saranno prese per garantire sicurezza e ripresa?

Una colonna di fumo nera come la pece si è alzata nel cielo, visibile da chilometri di distanza. Era il primo segnale di un disastro che non si è esaurito con la deflagrazione. L’odore acre ha saturato l’aria, costringendo centinaia di residenti a tirare fuori le vecchie mascherine, come in un flashback pandemico. Porte chiuse, finestre serrate, aria condizionata disattivata: così Roma Est si è svegliata dopo l’ esplosione avvenuta venerdì 4 luglio in una pompa di benzina. Ora la preoccupazione è per ciò che non si vede. L’ Arpa Lazio ha avviato immediatamente un monitoraggio dell’aria, mentre si valutano anche i potenziali effetti sul suolo e sui prodotti ortofrutticoli coltivati in zona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it