L' assemblea di Italia Viva al Porto Antico Renzi | Genova è il modello vincente del centrosinistra

L’assemblea di Italia Viva al Porto Antico di Genova si conferma il palcoscenico del modello vincente del centrosinistra. Con una presenza in prima fila di leader come Raffaella Paita, Annamaria Furlan e Maria Elena Boschi, l’evento traccia la rotta verso un futuro politico condiviso e innovativo. È l’occasione per rafforzare l’unità e ideare strategie vincenti, portando il centrosinistra a nuovi traguardi.

In prima fila nell'auditorium i big di Italia Viva, da Raffaella Paita ad Annamaria Furlan e Maria Elena Boschi.

L'assemblea di Italia Viva al Porto Antico, Renzi: “Genova è il modello vincente del centrosinistra” - Genova – Arrivano insieme sulle scalette dell'Acquario, Matteo Renzi e Silvia Salis: "L'obiettivo di un'assemblea di un partito politico è indicare una strada anche se è stretta e ripida come la Creuz ... Riporta ilsecoloxix.it

Matteo Renzi all'assemblea nazionale di Italia Viva: "Genova è l'unico modello che ha funzionato" - "E' l'unico modello che ha funzionato, Genova è stato il modello negativo nel 2015", "oggi abbiamo due elezioni: le elezioni regionali non ci hanno voluto e la sinistra perso, quelle comunali c'eravan ... Si legge su genova.repubblica.it