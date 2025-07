LIVE Alle 14.30 Sinner-Martinez vale un posto negli ottavi di Wimbledon

Il numero 1 del ranking affronta lo spagnolo, 52° del circuito. L'unico scontro diretto è favorevole a Jannik. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 14.30 Sinner-Martinez vale un posto negli ottavi di Wimbledon

Wimbledon, Sinner vince ancora: battuto Vukic, ora è il turno di Martinez - Jannik Sinner conferma il suo talento stellare a Wimbledon, dominando agevolmente Aleksandar Vukic con un netto 6-1, 6-1, 6-3.

Il tabellone di Sinner è chiaramente più difficile di quello di Alcaraz, ma perché ha pescato Djokovic, non per i Draper, i Bublik o i Musetti, tutti a modo loro inaffidabili. Detto questo, Fognini e Struff sull'erba sono molto più forti di Nardi e Martinez, per quel che v Vai su X

JANNIK VA VELOCE! Dopo tante sorprese nel tabellone, il numero uno del mondo non stecca ed elimina l'australiano Vukic in un'ora e 40 minuti! Ora Sinner sfiderà lo spagnolo Pedro Martinez al terzo turno #Tennis #Wimbledon #Sinner Vai su Facebook

