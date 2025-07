Russia colpito aeroporto militare di Borisoglebsk base dei caccia di Mosca danni a deposito di bombe guidate neutralizzati 94 droni ucraini - VIDEO

Le recenti operazioni militari in Russia hanno segnato una svolta significativa: l’attacco all’aeroporto di Borisoglebsk, con danni a deposito di bombe e la neutralizzazione di 94 droni ucraini, aumenta la tensione tra le potenze. Nel frattempo, il presidente Trump esprime insoddisfazione per la telefonata con Putin, che sembra determinato a proseguire nella sua strategia. La guerra si fa sempre più complessa e incerta, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

Il presidente degli Usa Donald Trump si è inoltre detto "molto scontento della sua telefonata con Putin", il quale "vuole andare fino in fondo" Lo Stato Maggiore ucraino ha dichiarato di aver colpito l’aeroporto di Borisoglebsk, nella regione di Voronezh, dove sono schierati i caccia russi Su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia, colpito aeroporto militare di Borisoglebsk, base dei caccia di Mosca, danni a deposito di bombe guidate, neutralizzati 94 droni ucraini - VIDEO

