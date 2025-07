Temporali e maltempo in Lombardia Como allagata e voli bloccati all'aeroporto di Orio al Serio | i video

La Lombardia si trova in ginocchio di fronte a violenti temporali e bombe d'acqua, con allagamenti e voli sospesi all'aeroporto di Orio al Serio. Dopo giorni di caldo intenso, le condizioni meteorologiche estreme stanno creando disagi e danni ingenti nelle zone di Como, Cantù, Bergamasca e vicino a Milano. L'area si prepara ad affrontare le conseguenze di questa tempesta improvvisa, mentre i soccorsi lavorano senza sosta per ripristinare la normalità . Continua a leggere per scoprire i dettagli.

Violenti temporali e bombe d'acqua si sono abbattuti sulla Lombardia dopo giorni di caldo intenso, causando allagamenti, strade bloccate, alberi caduti e disagi. Colpite Como, Cantù, la Bergamasca e alcune zone vicino a Milano. A Clusone danni a edifici e strade. Ritardi e voli fermi all’aeroporto di Orio al Serio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

