Panico in pista | passeggeri Ryanair in fuga diversi coinvolti

Un normale volo si è trasformato in un incubo in pochi attimi: tra luci soffuse e motori pronti, una spia luminosa ha scatenato il panico tra i passeggeri di Ryanair all’aeroporto di Palma di Maiorca. In quell’istante, la paura ha preso il sopravvento, con passeggeri in fuga e coinvolti nell’evacuazione. La quiete della notte si è spezzata drammaticamente, lasciando tutti con il fiato sospeso e una domanda: cosa è successo davvero?

È scattato tutto in pochi secondi. Le luci soffuse della cabina, i motori pronti all’accensione e quella consueta attesa del decollo si sono trasformati in terrore. Una spia luminosa ha interrotto la quiete nella notte sull’aeroporto di Palma di Maiorca, allertando l’equipaggio per un possibile incendio a bordo. Erano le 00:36 del 5 luglio quando è partita la chiamata di emergenza. Il volo Ryanair diretto a Manchester, già carico di passeggeri e pronto al rullaggio, è stato immediatamente evacuato. Il caos ha preso il sopravvento. Nel buio, le voci concitate del personale di bordo cercavano di mantenere l’ordine, ma la tensione ha prevalso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Panico in pista: passeggeri Ryanair in fuga, diversi coinvolti

«C’era gente che vomitava e piangeva». Panico sul volo Ryanair bloccato a Trapani. Passeggeri bloccati in pista al chiuso, senza aria condizionata - Un viaggio che si trasforma in una vera odissea: a Trapani, i passeggeri del volo Ryanair per Roma sono rimasti bloccati in pista, senza aria condizionata e con il timore crescente.

«C'era gente che vomitava e piangeva». Panico sul volo Ryanair bloccato a Trapani. Passeggeri bloccati in pista al chiuso, senza aria condizionata La disavventura raccontata da un passeggero romano Il volo è partito con notevole ritardo verso la Capitale

«C'era gente che vomitava e piangeva». Panico sul volo Ryanair bloccato a Trapani. Passeggeri bloccati in pista al chiuso, senza aria condizionata

