Beautiful Anticipazioni Puntata del 6 luglio 2025 | Eric non si sveglia Ridge comincia a pentirsi della sua scelta!

Appassionati di Beautiful, preparatevi a vivere un episodio ricco di emozioni e colpi di scena il 6 luglio 2025 su Canale5. Eric si trova ancora in coma, mentre Ridge affronta un momento di grande insicurezza, pentendosi delle sue recenti decisioni. Quale sarà il destino della famiglia Forrester? Scopriamolo insieme, immergendoci nelle anticipazioni di questa puntata imperdibile che promette tensione e suspense.

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful del 6 luglio 2025 su Canale5. Nella puntata dell'episodio della Soap vedremo Ridge sempre più teso. Il Forrester sentirà di non aver fatto la scelta giusta. Sarà così?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Puntata del 6 luglio 2025: Eric non si sveglia, Ridge comincia a pentirsi della sua scelta!

In questa notizia si parla di: puntata - beautiful - anticipazioni - luglio

Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming - Se ti sei perso l’ultima emozionante puntata di Beautiful andata in onda il 21 gennaio, non disperare! In questo articolo ti sveleremo come e dove poter rivedere la replica dello storico soap in streaming, così da non perdere neanche un attimo delle nuove trame che continuano a catturare il pubblico da oltre 25 anni.

Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di Beautiful di martedì 1° luglio, in onda come di consueto, su Canale 5 [REPOST] Vai su Facebook

Beautiful Anticipazioni Puntata del 5 luglio 2025: Eric tra la vita, la morte... e Stephanie!; Beautiful, anticipazioni puntate dal 6 al 12 luglio; Beautiful, le trame della settimana dal 7 al 13 luglio.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 4 luglio 2025: L'operazione è finita ma Eric non è ancora fuori pericolo! - Nell'episodio della Soap Bridget e Finn informeranno tutti che l'operazione è andata a buon fine ma ... Secondo msn.com

Beautiful Anticipazioni Puntata del 3 luglio 2025: Paura in sala operatoria per Bridget e Finn, Eric è appeso a un filo! - Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 3 luglio 2025, alle ore 13. Da msn.com