Mercato Inter la clausola di Dumfries spaventa | Barcellona alla finestra ma dalla Premier…

Il mercato dell’Inter si infiamma: la clausola di Dumfries allarma i nerazzurri e mette il Barcellona in agguato, ma dalla Premier League arrivano segnali di interesse. La situazione legata all’esterno olandese, tra possibili partenze e trattative calde, tiene con il fiato sospeso tifosi e dirigenti. Quali saranno le prossime mosse? Resta da capire come questa intricata vicenda si evolverà nelle prossime settimane, aprendo uno scenario ancora tutto da scoprire.

Mercato Inter, la clausola di Dumfries spaventa: Barcellona alla finestra, ma dalla Premier League. La situazione per l'olandese. Tra i nomi che potrebbero animare il mercato Inter in uscita, quello di Denzel Dumfries resta tra i più delicati. L'esterno olandese, classe 1996, non è stato inserito tra i giocatori sul mercato dal club, ma una particolare clausola presente nel suo contratto potrebbe cambiare gli scenari nelle prossime settimane. Come noto, nel suo ultimo rinnovo i nerazzurri sono stati costretti a inserire una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida fino al 15 luglio e attivabile solo da club stranieri.

