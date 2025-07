Il potere del sospetto | Francesco Colella Amanda Campana e Matteo Giuggioli raccontano ‘Suspicious Minds’

Scopri il potere del sospetto con "Suspicious Minds", in arrivo su Paramount+ dal 5 luglio. Un film coinvolgente scritto e diretto da Emiliano Corapi, che vede protagonisti Matteo Oscar Giuggioli, Francesco Colella, Amanda Campana e Thekla Reuten. Due coppie, un incrocio casuale a Roma, e un episodio che cambierà tutto: un blocco in ascensore che svela segreti nascosti e tensioni inattese. Preparati a un racconto avvincente di inganni e misteri, dove nulla è come sembra.

Suspicious Minds, recensione: manuale per coppie scoppiate - "Suspicious Minds" si propone come un manuale avvincente per tutte le coppie scoppiate, esplorando con sottile intelligenza le zone oscure e sfuggenti delle relazioni.

«La domanda è: cos’è accaduto in quell’ascensore, in quella stanza stretta, piena di specchi, dove si passano di solito alcuni secondi della propria vita? » È da qui che parte Suspicious mind, il film di Emiliano Corapi che dopo essere stato presentato alla Fest Vai su Facebook

