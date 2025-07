Nautica allo Yacht Club di Monaco incontro tra tecnologia e innovazione per l’obiettivo zero emissioni

Alla Monaco Energy Boat Challenge, il prestigioso evento organizzato dallo Yacht Club de Monaco dal 1° al 5 luglio, si uniscono innovazione e sostenibilità nel settore nautico. Tra nuove tecnologie e soluzioni all’avanguardia, l’obiettivo è chiaro: zero emissioni. La partecipazione di Vita, presente dal 2018, testimonia l’impegno continuo verso un futuro più verde e tecnologicamente avanzato. È un’occasione unica per scoprire come la nautica sta rivoluzionando il proprio paradigma.

Nautica: alla Monaco Energy Boat Challenge, organizzata dallo Yacht Club de Monaco (1-5 luglio), le nuove tecnologie per raggiungere la sostenibilità nel settore del trasporto marittimo sono al centro dell'attenzione con la SeaLab Class e la OpenSea Class. "Vita partecipa alla Monaco Energy Boat Challenge dal 2018 e abbiamo partecipato ogni anno", ha dichiarato Luisa Bonello, co-fondatrice e direttrice dell'azienda che partecipa alla Challenge nella categoria OpenSea, dedicata alle imbarcazioni pronte con per essere commercializzate, insieme ad altri 10 team. Quindi, nuove imbarcazioni a zero emissioni, fino a 25 metri, in grado di ospitare almeno tre persone, destinate al mercato.

