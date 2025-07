Addio all’attore Julian McMahon | dal chirurgo di Nip Tuck al Dottor Destino i suoi ruoli cult video

Il mondo dello spettacolo piange Julian McMahon, attore e modello australiano noto per ruoli indimenticabili come il chirurgo di ‘Nip/Tuck’ e il leggendario Dottor Destino nei ‘Fantastici Quattro’. La sua energia e talento hanno conquistato generazioni, lasciando un’impronta indelebile nel cuore dei fan. Con la scomparsa avvenuta il 2 luglio a Clearwater, si chiude un’epoca di emozioni e personaggi iconici. Julian McMahon sarà ricordato per sempre, un vero simbolo del cinema e della televisione.

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Julian McMahon, l’attore e modello australiano, volto indimenticabile di serie cult come ‘Streghe’ e ‘NipTuck’ e interprete del supercattivo Dottor Destino nella saga cinematografica de ‘I Fantastici Quattro’. McMahon si è spento il 2 luglio a Clearwater, in Florida, all’età di 56 anni, dopo una battaglia contro il cancro. A confermare la morte è la moglie, Kelly Paniagua, in una dichiarazione a Deadline. “Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro”, ha detto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Addio all’attore Julian McMahon: dal chirurgo di Nip/Tuck al Dottor Destino, i suoi ruoli cult (video)

