Depressione infantile | una terapia innovativa garantisce benefici a lungo termine per i bambini in età prescolare

La depressione infantile è una sfida crescente che colpisce con preoccupante frequenza i più piccoli, anche già dai 3 anni. Fortunatamente, una nuova terapia innovativa, sviluppata dalla Washington University School of Medicine, promette di cambiare il percorso di cura, offrendo benefici duraturi fino a quattro anni. Questo approccio rivoluzionario apre nuove speranze per il benessere dei bambini in età prescolare, dimostrando che il futuro della salute mentale infantile può essere più luminoso e promettente.

La depressione infantile colpisce l’1-2% dei bambini sotto i 13 anni negli Stati Uniti e può manifestarsi già a 3 anni di età. Un nuovo studio, guidato dai ricercatori della Washington University School of Medicine, dimostra che un intervento terapeutico specializzato può offrire sollievo ai bambini in età prescolare, con benefici che durano almeno quattro anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

