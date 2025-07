I Peccatori di Ryan Coogler ha usato i costumi per il film Marvel di Blade mai realizzato

Scopri un affascinante intreccio tra passato e presente dell'universo Marvel: i costumi di Blade, mai realizzato, sono stati riutilizzati in I Peccatori di Ryan Coogler. Un retroscena che svela come il film sui vampiri abbia riscoperto elementi di un progetto sfumato, arricchendo la narrazione con un pizzico di storia nascosta. La curiosità si mescola all'arte, creando un ponte tra sogno e realtà nel mondo dei supereroi.

C’è stato un tempo in cui Blade era un film in costume, e uno dei produttori di I Peccatori di Ryan Coogler ha rivelato che l’acclamato film sui vampiri utilizzava molti costumi pensati per il reboot del MCU, a lungo rimandato. Quando è stato pubblicato il primo trailer di I Peccatori, diretto da Ryan Coogler, regista di Black Panther, molti hanno sottolineato che, in un certo senso, aveva lasciato inutilizzato delle eccedenze del film dedicato a Blade dei Marvel Studios, a lungo rimandato. L’epico horror di Coogler è stato un successo a sorpresa, incassando 364 milioni di dollari in tutto il mondo e ricevendo ampi consensi dalla critica. 🔗 Leggi su Cinefilos.it