Unisalento Melica si ritira | strada spianata all' elezione di Aiello sarebbe la prima rettrice

Con la decisione di Luigi Melica di ritirarsi, l'Università del Salento si prepara a una nuova era sotto la guida di Maria Antonietta Aiello, che si appresta a diventare la prima rettrice donna nella storia dell'ateneo. Questa svolta rappresenta non solo un traguardo importante per la parità di genere, ma anche un'opportunità di rinnovamento e crescita per l'intera comunità accademica. La sua nomina segnerà un passo decisivo verso il futuro dell'istituzione.

