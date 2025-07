Caserta accoltella fidanzato per gelosia | 17enne con polmone perforato

Una lite passionale tra minorenni di Maddaloni, alle porte di Caserta, si è trasformata in tragedia: una ragazza di 16 anni ha accoltellato il suo fidanzato di 17, perforandogli il polmone durante un acceso diverbio. La scena, scoppiata nella villetta Imposimato, è stato un dramma che ha lasciato tutti senza parole. Le urla e il panico hanno seguito questa violenta escalation...

Una lite scoppiata per motivi di gelosia sarebbe alla base di un accoltellamento tra minorenni. La vittima è un ragazzo di 17 anni, e la fidanzata ne ha 16, entrambi di Maddaloni, comune alle porte di Caserta, e si trovavano con un gruppo di amici nella villetta Imposimato per una passeggiata. La sedicenne ha tirato fuori un coltello e ha colpito al torace il ragazzo, probabilmente a causa di uno sguardo di lui verso un'altra ragazzina. Le urla degli altri amici hanno attirato l'attenzione dei passanti che, vedendo il 17enne steso a terra e sanguinante, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caserta, accoltella fidanzato per gelosia: 17enne con polmone perforato

In questa notizia si parla di: gelosia - 17enne - caserta - accoltella

A 16 anni accoltella il fidanzato per gelosia, 17enne con un polmone perforato - Ancora violenza tra minorenni nel Casertano scuote la comunità di Maddaloni. Questa volta, una gelosia sfocia in un gesto estremo: una ragazza di 16 anni accoltella il fidanzato di 17, ferendolo gravemente con un polmone perforato durante un incontro tra amici.

#Caserta- Dramma nella villa comunale di Maddaloni: una lite tra adolescenti si trasforma in violenza. Un 17enne è stato accoltellato dalla fidanzata, accecata dalla gelosia. #Cronaca #violenza #minorenni #gelosia #accoltellamento #NanoTV Vai su X

Sedicenne accoltella il fidanzato per gelosia e gli perfora un polmone; Accoltella alla schiena il fidanzato 17enne per gelosia: la rabbia dopo averlo visto parlare con un ragazzo; Ragazza di 16 anni accoltella alla schiena un coetaneo e gli buca un polmone. La polizia: lite per gelosia.

Caserta, accoltella fidanzato per gelosia: 17enne con polmone perforato - A colpire il giovane la fidanzata di 16 anni mentre i due si trovavano con un gruppo di amici in un parco pubblico. Secondo tg24.sky.it

Accoltella alla schiena il fidanzato 17enne per gelosia: la rabbia dopo averlo visto parlare con un ragazzo - Ha visto il fidanzato parlare con un ragazzo e forse dopo qualche parola di troppo o allusione poco apprezzata è stata sopraffatta da un impeto ... Come scrive msn.com