dazi ultime minacce di donald per chiudere

Le tensioni tra Trump e l’Europa si intensificano, minacciando il settore agroalimentare con tariffe al 17%. Mentre Bruxelles cerca un fronte unito tra interessi divergenti, l’incertezza cresce. Intanto, Elon Musk ha incassato 11 miliardi dai crediti di emissione venduti alle case auto. Due articoli, due scenari che potrebbero cambiare il panorama economico globale: scopriamo cosa ci aspetta.

Mentre Bruxelles ha difficoltà a trovare una posizione unitaria, attraversata dagli interessi divergenti di Francia, Germania e Italia, secondo il «Financial Times» il tycoon sarebbe pronto a imporre tariffe al 17% sull'agroalimentare. Che per noi sarebbe una mazzata.. Con i crediti di emissione, venduti alle altre case di auto, dal 2015 Elon Musk ha raccolto 11 miliardi..

