LIVE Cobolli-Mensik Wimbledon 2025 in DIRETTA | giocatori in campo il cielo non lascia sereni

Segui da vicino la diretta di Wimbledon 2025 con live aggiornamenti sui giocatori in campo, mentre il cielo incerto aggiunge un tocco di suspense. Il talento emergente Mensik, fresco di successo a Miami, si prepara a sfidare i giganti del tennis. Resta con noi per non perdere nemmeno un colpo e scoprire in tempo reale come si evolve questa emozionante giornata. La partita promette grandi emozioni: non ti resta che cliccare qui per aggiornamenti continui!

11:48 Mensik che si è importo nel Masters1000 di Miami 2025 in finale contro Novak Djokovic: quel torneo lo ha consacrato nel tennis che conta. Gioca questo torneo ormai da top 20 affermato, lui che è testa di serie n.17 e che potrebbe scalare altre posizioni qualora avanzasse nuovamente. 11:42 Partita che vale tantissimo per il romano, che vincendo approderebbe 'live' in top 20. Al ventesimo posto. Tuttavia bisognerebbe attendere l'esito del torneo di Dimitrov e di Nakashima per dare l'ufficialità del traguardo.

LIVE Cobolli-Mensik, Wimbledon 2025 in DIRETTA: occhio al rischio pioggia - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025! Oggi, un appuntamento imperdibile: il giovane talento romano Flavio Cobolli si sfida con l'astro nascente ceco Jakub Mensik nei sedicesimi di finale.

