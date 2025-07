Inter Napoli o Milan? Vlahovic rifiuta una big di Serie A

Dusan Vlahovic continua a essere al centro delle attenzioni del calciomercato italiano, ma la sua situazione alla Juventus resta complessa. Il centravanti serbo, desideroso di trovare spazio e continuità , avrebbe rifiutato un’offerta da una big di Serie A, preferendo forse altre soluzioni. Nel frattempo, la Juventus annuncia l’arrivo di Jonathan David, pronti a scrivere un nuovo capitolo in questa intricata sessione di mercato. La vera domanda ora è: dove si muoverà Vlahovic?

La spina della Juventus si chiama Dusan Vlahovic: non si sblocca la situazione del centravanti serbo, fuori dai piani del club bianconero La Juventus accoglie Jonathan David, sbarcato venerdì in Italia per iniziare la sua nuova avventura con la maglia bianconera. Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it Arrivo a Malpensa per il canadese, prima di spostarsi alla Continassa per le visite mediche e la firma sul contratto quinquennale con la ‘Vecchia Signora’ a 6 milioni netti più bonus a stagione. David arriva a parametro zero, anche se la Juve ha dovuto sborsare 12,5 milion i tra commissioni e oneri accessori per gli agenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Napoli o Milan? Vlahovic rifiuta una big di Serie A

