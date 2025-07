Il ritorno dei BTS | nuovo album e tour mondiale nel 2026

Il ritorno dei BTS è alle porte! Dopo due anni di silenzio, i leggendari idol K-Pop annunciano un album e un tour mondiale nel 2026, scatenando l’entusiasmo di milioni di fan in tutto il mondo. La loro prima diretta streaming ha raggiunto oltre 8 milioni di visualizzazioni su Weverse, un chiaro segnale del desiderio di rivederli sul palco. L’attesa sta per finire: il mondo è pronto a rincontrare i BTS, e noi non vediamo l’ora di condividere questa emozione con voi.

Life&People.it Dopo due anni, i sette idol K-Pop BTS si dicono pronti a riunirsi con i propri fans annunciando un ambizioso tour mondiale, nel 2026. Oltre 8 milioni di persone si sono collegate sulla piattaforma Weverse – social media sudcoreano – per seguire la loro prima diretta streaming dopo la momentanea scomparsa dalla scena musicale. Una partecipazione da record che testimonia il desiderio del pubblico di trasmettere il proprio amore a musicisti che hanno contribuito ad esportare il genere pop coreano in tutto il globo. I sette membri, quali RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook, non apparivano tutti insieme dal 2022, anno in cui il loro percorso professionale è stato temporaneamente sospeso per assolvere il servizio militare obbligatorio in Corea. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

