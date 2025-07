Estradato in Italia il latitante Fatjon Gjonaj dopo la cattura a Dubai i dettagli dell' operazione

Dopo mesi di attese e intense indagini, Fatjon Gjonaj, il latitante albanese ricercato per traffico di droga, è stato catturato a Dubai e successivamente estradato in Italia. Un'operazione impeccabile coordinata dalla Polizia di Milano ha portato alla sua cattura, rafforzando la lotta contro il crimine internazionale. Scopriamo tutti i dettagli di questa brillante operazione che dimostra come la legge possa vincere ovunque.

Fatjon Gjonaj, latitante albanese, è stato arrestato e estradato dagli Emirati Arabi per traffico di droga. Operazione coordinata dalla Polizia di Milano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Estradato in Italia il latitante Fatjon Gjonaj dopo la cattura a Dubai, i dettagli dell'operazione

In questa notizia si parla di: estradato - latitante - fatjon - gjonaj

Estradato in Italia il latitante Fatjon Gjonaj dopo la cattura a Dubai, i dettagli dell'operazione; Traffico internazionale droga, latitante estradato in Italia; Fatjon Gjonaj estradato dagli emirati arabi in italia per traffico internazionale di droga e tentato omicidio a milano.

Traffico internazionale droga, latitante estradato in Italia - Fatjon Gjonaj, latitante albanese di 33 anni accusato di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, è stato estradato in Italia dagli Emirati Arabi. Lo riporta msn.com

Estradato in Italia il latitante Fatjon Gjonaj dopo la cattura a Dubai, i dettagli dell'operazione - Fatjon Gjonaj, latitante albanese, è stato arrestato e estradato dagli Emirati Arabi per traffico di droga. Da virgilio.it