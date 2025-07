Salento cadavere in mare | identificato 65enne Rinvenuto dalla guardia costiera

Un tragico episodio scuote il Salento: un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita in mare nel tratto a sud di Tricase e Diso, rinvenuto dalla guardia costiera. Dopo un'accurata identificazione, i familiari hanno riconosciuto il corpo come appartenente al residente della zona, presumibilmente deceduto a causa di un malore durante una nuotata. La comunità si stringe al dolore di questa perdita improvvisa e inspiegabile.

Il corpo esanime è stato rinvenuto in mare, nel tratto di costa a sud di Tricase e Diso. La guardia costiera ha proceduto al rinvenimento del cadavere. I familiari hanno riconosciuto il corpo di un 65enne della zona, morto in mare verosimilmente per un malore. L'articolo Salento, cadavere in mare: identificato 65enne Rinvenuto dalla guardia costiera proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Salento, cadavere in mare: identificato 65enne Rinvenuto dalla guardia costiera

In questa notizia si parla di: mare - cadavere - 65enne - rinvenuto

Giallo in Sardegna: il mare restituisce un cadavere in stato di saponificazione a Gutturu de Flumini - Un macabro ritrovamento ha scosso la costa sud-occidentale della Sardegna, dove un cadavere in avanzato stato di saponificazione è stato rinvenuto a Gutturu de Flumini, ad Arbus.

"Il corpo della donna è stato trovato da due passanti sui sedili posteriori dell'auto. Hanno chiesto a mio figlio di chiamare la polizia" A parlare a Fanpage.it è il titolare dell'autofficina situata davanti al parcheggio dove ieri sera è stato rinvenuto il cadavere di una Vai su Facebook

Romito, tragedia al Boccale: 65enne trovato morto in mare; Cadavere rinvenuto in mare a Ospedaletti; Taranto, corpo senza vita ritrovato in mare.

Cadavere rinvenuto in mare a Ospedaletti - Riviera24 - Della 65enne Yulia Rong si erano perse le tracce la sera dell’11 gennaio quando non si era presentata all’appuntamento per cena ... Si legge su riviera24.it

Ritrovato in mare a Napoli il cadavere di un uomo, si indaga - Il cadavere di un uomo la cui identità non è stata ancora accertata è stato rinvenuto in mare a Napoli, nei pressi del molo Alilauro di via Caracciolo, sul lungomare partenopeo. Come scrive msn.com