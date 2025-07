Oasis | What' s the Story? Al primo concerto della band dopo 16 anni a Cardiff niente drammi solo bella musica

Dopo 16 anni di attesa, gli Oasis tornano sul palco e riaccendono i cuori dei fan con un concerto indimenticabile a Cardiff. Una reunion senza drammi, solo pura energia e musica senza tempo, che ha dimostrato come il legame tra Liam e Noel Gallagher rimanga forte. La loro storica performance al Principality Stadium ha scritto un nuovo capitolo nella leggenda della band. E così, Oasis torna più vibrante che mai, pronti a conquistare nuove generazioni.

Da quando è stato annunciato, 311 giorni fa, i fan aspettavano il momento del ritorno sullo stesso palco di Liam e Noel Gallagher. Cinquemilasettecentonovanticinque, invece, i giorni trascorsi dalla fatidica sera del 2009 in cui i fratelli del brit pop si erano sciolti. Sono tornati, senza discussioni, senza drammi: al Principality Stadium di Cardiff gli Oasis hanno dato spettacolo con la loro musica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Oasis: What's the Story? Al primo concerto della band dopo 16 anni a Cardiff niente drammi, solo (bella) musica

In questa notizia si parla di: oasis - cardiff - drammi - musica

Oasis, la reunion a Cardiff: orari, possibile scaletta e date del tour - L’attesa è finita: il 4 luglio a Cardiff, Liam e Noel Gallagher riaccendono i riflettori con la reunion degli Oasis, 16 anni dopo l’ultima volta.

Oasis, ecco le canzoni che hanno suonato a Cardiff. Liam: «È valso le 40 mila sterline che avete speso per il biglietto?». Vai su Facebook

Gli Oasis a Cardiff, gioia e riconciliazione; Oasis: What's the Story? Al primo concerto della band dopo 16 anni a Cardiff niente drammi, solo (bella) musica; Il concerto degli Oasis a Cardiff raccontato da Valerio Lundini.

Oasis: i video della reunion dopo 16 anni a Cardiff. Commozione per l'omaggio a Diogo Jota - La voce è ancora quella degli anni '90, le canzoni quelle in grado di aprire il cassetto dei ricordi per 60 mila fortunati al Principality Stadium di Cardiff. Da tg.la7.it

Gli Oasis incantano Cardiff nella notte della reunion - Hanno ricominciato da lì, da una delle loro canzoni più famose gli Oasis nella notte di Cardiff, coi fratelli Liam e Noel Gallagher finalmente insieme dopo 16 anni in una reunion storica: son ... msn.com scrive