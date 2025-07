Pedaggi autostradali salta l’aumento previsto dal decreto

Grande sorpresa nel mondo delle autostrade: l’aumento dei pedaggi, previsto dal decreto, è stato ufficialmente sospeso. Dopo polemiche e tensioni tra associazioni di consumatori e politica, il vicepremier Salvini ha chiesto di ritirare l’emendamento, e nella notte si è deciso di fare un passo indietro. Chi ha voluto difendere gli automobilisti può finalmente tirare un sospiro di sollievo?

Tutto saltato, niente aumento dei pedaggi in autostrada. La notizia, circolata ieri, aveva suscitato molte polemiche tra le associazioni dei consumatori e nel mondo politico. In serata il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha chiesto di ritirare l’emendamento al decreto legge Infrastrutture, firmato dai relatori di tutte le forze di maggioranza. Nella notte, è arrivato il passo indietro. Chi ha voluto l’emendamento? I dubbi all’interno della maggioranza. Un emendamento al Decreto Infrastrutture, presentato dai relatori durante l’esame in commissione Trasporti alla Camera, prevedeva che dall’inizio del prossimo mese il canone annuo corrisposto ad Anas potesse subire rincari “di 1 millesimo di euro a chilometro sia per le classi di pedaggio A e B sia per le classi di pedaggio 3, 4 e 5”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pedaggi autostradali, salta l’aumento previsto dal decreto

In questa notizia si parla di: pedaggi - aumento - decreto - autostradali

Verso l'aumento dei pedaggi autostradali dal primo agosto - Prepariamoci a un aumento dei pedaggi autostradali a partire dal primo agosto. Un emendamento al dl Infrastrutture propone un incremento di 1 millesimo di euro a chilometro per tutte le classi di pedaggio, influenzando direttamente il costo del viaggio di milioni di automobilisti.

Mentre milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze estive, arriva una novità tutt'altro che piacevole: un aumento dei pedaggi autostradali deciso a sorpresa tramite un emendamento al decreto Infrastrutture La misura, destinata a diventare permanent Vai su Facebook

Alle porte delle numerose partenze per le vacanze estive arriva una novità per automobilisti: un aumento dei #pedaggi autostradali deciso a sorpresa tramite un emendamento al decreto Infrastrutture. La proposta è stata depositata dai relatori alla Camera e Vai su X

Pedaggi autostrade, Lega ritira la firma all'emendamento. Gli aumenti erano previsti dal 1° agosto; Il governo vuole aumentare i pedaggi sulle autostrade; Autostrade, aumento pedaggi: Fdi ritira emendamento dopo intervento di Salvini.

Autostrade, dall’aumento dei pedaggi al dietrofront: ora mancano 90 milioni - Il rialzo delle tariffe autostradali era previsto ad agosto. corriere.it scrive

Autostrade, aumento pedaggi: Fdi ritira emendamento dopo intervento di Salvini - In caso di approvazione definitiva del decreto entro fine mese, la norma sui pedaggi autostradali scatterebbe a partire "dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della ... Come scrive tg24.sky.it