The End intervista a George MacKay | Gli Stati Uniti sono fondati sul mito e sull' ambizione

George MacKay, attore inglese di grande talento e versatilità, ci guida attraverso le sfide di interpretare un ruolo nel musical sulla fine del mondo di Joshua Oppenheimer. Nonostante l’oscurità che avvolge il nostro tempo, la sua ottimismo e passione dimostrano che l’umanità e l’arte sono destinate a sopravvivere. In questa intervista, scopriremo come le sue esperienze straordinarie alimentino la speranza per un domani migliore.

George MacKay è un attore che ama le sfide: in 1927 di Sam Mendes ha fatto tutto un film in piano sequenza, mentre in The Beast di Bertrand Bonello ha interpretato diverse versioni dello stesso personaggio. Per Joshua Oppenheimer si è chiuso in una miniera di sale per 40 giorni: MacKay è infatti il protagonista di The End, musical sulla fine del mondo, arrivato nei cinema, dopo aver aperto il Biografilm 2025. Il suo ruolo è quello di Figlio, personaggio senza nome, nato all'interno del bunker in cui la sua famiglia si è rifugiata 25 anni prima, in seguito a

