Dipendenza digitale addio | come i ragazzi stanno riscoprendo il valore del silenzio tecnologico La maggioranza vuole il divieto degli smartphone a scuola SONDAGGIO Swg

Sempre più giovani stanno riscoprendo il valore del silenzio tecnologico, lasciando alle spalle la dipendenza digitale. Secondo un sondaggio SWG, la maggioranza degli studenti chiede di vietare gli smartphone a scuola, estendendo questa misura anche alle superiori. Un gesto che potrebbe rivoluzionare il modo di apprendere e relazionarsi, promuovendo un ambiente più concentrato e autentico. La domanda ora è: questa rivoluzione digitale sarà davvero il passo verso un futuro più equilibrato?

Niente più TikTok sotto al banco, niente notifiche che interrompono le lezioni. La vera sorpresa? A chiederlo sono proprio loro: gli studenti. A settembre, il divieto degli smartphone in classe – già in vigore per elementari e medie – potrebbe estendersi anche alle scuole superiori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it