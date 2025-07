LIVE Cobolli-Mensik Wimbledon 2025 in DIRETTA | occhio al rischio pioggia

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025! Oggi, un appuntamento imperdibile: il giovane talento romano Flavio Cobolli si sfida con l'astro nascente ceco Jakub Mensik nei sedicesimi di finale. Ricordate di tenere d’occhio le condizioni meteo, con la pioggia in arrivo, e aggiornate costantemente la pagina per non perdere neanche un colpo di questa emozionante partita. Pronti a vivere da vicino l’azione?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:30 Ancora 30? all’orario di inizio. Il meteo dice che ci sarà leggera pioggia su tutta la prima parte di giornata. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di sedicesimi di finale di Wimbledon 2025 che vede di fronte il giovane romano Flavio COBOLLI e l’astro nascente ceco Jakub Mensik. Primo confronto diretto tra i due nel circuito maggiore, che sono senz’altro due che potrebbero contendersi a novembre il ‘ most improved player of the year ‘, ovvero il titolo di giocatore più migliorato della stagione tennistica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Mensik, Wimbledon 2025 in DIRETTA: occhio al rischio pioggia

In questa notizia si parla di: diretta - cobolli - mensik - wimbledon

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: avversario scomodo e imprevedibile - Benvenuti alla diretta live dell'incontro tra Flavio Cobolli e Alejandro Davidovich Fokina, valido per il secondo turno dell'ATP 500 di Amburgo 2025.

#rassegnastampa un po' così. Fusion #DanieleAzzolini #RobertoBertellino #GianlucaStrocchi @tuttosport 4/07/2025 #Jannik #Sinner @janniksin #Vukic #Cobolli #Darderi #Sonego #Cocciaretto #Wimbledon #Wimbledon2025 Vai su X

Jordan Thompson avanza agli ottavi di Wimbledon dove incontrerà Taylor Fritz Vai su Facebook

Wimbledon in diretta: Cobolli, Sonego e Cocciaretto a caccia degli ottavi; Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari; Wimbledon, Cobolli Mensik in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta.

Cobolli-Mensik, diretta Wimbledon: segui la partita di tennis oggi LIVE - Nel terzo turno dello slam londinese il romano affronta il tennista ceco: chi si qualifica troverà il vincitore della sfida tra Cilic e Munar ... Secondo corrieredellosport.it

Sinner-Martinez a Wimbledon in diretta: Jannik a caccia degli ottavi dalle 14.30. Subito in campo Cobolli e Cocciaretto - Jannik affronta lo spagnolo, sarà il primo match del centrale (un solo precedente, vinto dall'azzurro). Si legge su corriere.it