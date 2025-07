LIVE Cocciaretto-Bencic Wimbledon 2025 in DIRETTA | tenniste in campo per il riscaldamento!

Preparati a vivere l'emozione di Wimbledon 2025 con la diretta live di Cocciaretto e Bencic! Le protagoniste sono già in campo, pronte a sfidarsi sotto il cielo britannico. Tra rischio pioggia e incontri entusiasmanti, restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite chi conquisterà il prestigioso trofeo. Non perdere neanche un istante di questa avvincente giornata di tennis!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Le tenniste sono entrate in campo! Dobbiamo segnalare che il rischio pioggia oggi è davvero alto, speriamo tuttavia che non sia un problema per il programma di oggi. 11.57 L’azzurra ha trovato davvero un ottimo ritmo nel corso di queste settimane di erba, con il servizio che sta rincominciando ad essere incisivo come un paio di anni fa e il rovescio che è certamente il suo colpo preferito. 11.54 La vincente della sfida di oggi tra Cocciaretto e Bencic, affronterà la vincente del match tra la turca Sonmez e l’esperta Alexandrova. 11.51 Oltre i tennisti citati poc’anzi, segnaliamo il curioso match di doppio che oggi Mattia Bellucci, sconfitto ieri nel singolare, farà in coppia con Fabian Marozsan: i due tennisti affronteranno Herbert e Thompson. 🔗 Leggi su Oasport.it