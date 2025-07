È morto Julian McMahon star di Nip Tuck Streghe FBI Most Wanted e Dottor Destino de I Fantastici 4

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Julian McMahon, l'iconico attore australiano volto di personaggi indimenticabili come Christian Troy in Nip/Tuck e Dottor Destino nei Fantastici 4. A soli 56 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro, lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e nel cuore dei suoi fan. La sua straordinaria carriera e il suo talento continueranno a vivere nelle sue opere e nei ricordi di chi lo ha amato.

Julian McMahon, attore australiano noto per i ruoli di chirurgo estetico Christian Troy in NipTuck, di Cole Turner in Streghe e Dottor Destino de I Fantastici 4, è morto a soli 56 anni dopo una battaglia contro il cancro. Julian McMahon è morto mercoledì 2 luglio 2025 a Clearwater, in Florida, dopo una lunga e riservata battaglia contro il cancro. L'annuncio ufficiale è arrivato nella giornata di venerdì 4 luglio tramite un comunicato diffuso dalla moglie Kelly Paniagua. L'attore aveva solo 56 anni. « Con il cuore spezzato comunico che mio marito Julian McMahon è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso percorso contro il cancro.