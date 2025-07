Così Almerigo Grilz il nostro maestro ci insegnò a difendere il Tricolore e la libertà

Trieste, la città che svela il suo animo tra mare e montagna, tra bellezza struggente e sfide ardue, ci invita a scoprire un territorio di passioni intense e storie indimenticabili. Come insegnato dal nostro maestro Almerigo Grilz in COS236, difendere il tricolore significa amare e rispettare le radici più profonde. E in questa terra di contrasti, ogni cuore trova il suo battito più autentico, pronto a scrivere nuove pagine di orgoglio e libertà.

Trieste, lì dove finisce l’Adriatico, è una città fascinosa, di una bellezza che segna, ma è pure una città difficile, che sa diventare anche cattiva con i suoi figli che l’hanno più amata. Trieste – così la canta Umberto Saba – ha una scontrosa grazia (.) è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore, come un amore con gelosia. È una città di passioni e grandi amori, ma anche grandi odi, di contrasti, di lotte, di sangue di cielo. È un mito della Patria italiana, la Grande Guerra è per noi di quassù la quarta guerra d’Indipendenza, il 4 novembre è la Vittoria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Così Almerigo Grilz, il nostro maestro, ci insegnò a difendere il Tricolore e la libertà

In questa notizia si parla di: così - almerigo - grilz - nostro

All'anteprima del film "Albatross", scritto e diretto da Giulio Base, sulla vita del fotoreporter Almerigo Grilz. È stata l'occasione per celebrare un ostinato ricercatore della verità, un fotoreporter che vendeva i suoi servizi al mondo e un patriota coraggioso. Con il s Vai su Facebook

Così Almerigo Grilz, il nostro maestro, ci insegnò a difendere il Tricolore e la libertà; Lucia Borgonzoni: Così portiamo le imprese nei nostri borghi; TRENT’ ANNI DOPO, IN MEMORIA DI ALMERIGO GRILZ. IL PRIMO FOTOREPORTER ASSASSINATO DOPO IL 1945. DI DESTRA, PER CUI DIMENTICATO.