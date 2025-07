Paura su un volo Ryanair a Palma di Maiorca | incendio a bordo 18 feriti

Momenti di puro terrore tra i passeggeri di un volo Ryanair a Palma di Maiorca, quando un incendio improvviso ha scatenato un’evacuazione di emergenza, lasciando 18 feriti e un’atmosfera di panico. L’incidente, avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 luglio, ha scosso tutti, mettendo in evidenza l’importanza della sicurezza e della prontezza negli aeroporti. Resta aggiornato con DayItalianews per non perdere dettagli su questo drammatico episodio.

Evacuazione d'emergenza prima del decollo: passeggeri in fuga tra panico e ferite. Attimi di terrore a bordo di un volo Ryanair in partenza dall' aeroporto Son Sant Joan di Palma di Maiorca, in Spagna, quando un presunto incendio ha costretto l'equipaggio a interrompere il decollo e a procedere con l' evacuazione immediata dell'aereo. L'episodio, avvenuto nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 luglio, ha causato il ferimento di almeno 18 passeggeri, sei dei quali hanno avuto bisogno di assistenza ospedaliera. L'allarme scatta dopo l'imbarco: caos a bordo del Boeing 737. Il panico è scoppiato quando, subito dopo l'imbarco e con tutti i passeggeri già seduti, è scattato un allarme antincendio a bordo del Boeing 737 diretto a Manchester, Regno Unito.

In questa notizia si parla di: volo - ryanair - bordo - paura

