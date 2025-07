Soleil Sorge | primo compleanno a Ibiza dopo il lutto

di celebrare la vita circondata dall’amore e dall’affetto di chi le è più caro, trasformando il dolore in un momento di rinascita e speranza.

Il compleanno intimo e intenso di Soleil Sorge a Ibiza, il primo senza la madre scomparsa: sorrisi ritrovati, amici fidati e un bacio misterioso. Soleil Sorge ha appena compiuto 31 anni. Un compleanno diverso, il primo senza la madre Wendy, scomparsa solo tre settimane fa dopo una lunga lotta contro un tumore. Ma Soleil non si è chiusa nel silenzio per sempre. Dopo giorni di stop dai social, è riapparsa prima a Roma, poi a Ibiza. Ha scelto proprio l’isola delle Baleari per spegnere le candeline. Un compleanno intimo, ma intenso. La sua festa non è stata un tripudio di folla, ma una cena riservata, in barca di giorno e in un locale la notte, con pochi amici fidati. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Soleil Sorge: primo compleanno a Ibiza dopo il lutto

Soleil sorge in lutto per la morte della mamma wendy - il dolore personale e l’umanità di una donna nota al grande pubblico. La perdita di Wendy, madre di Soleil Sorge, scuote non solo la sua vita privata ma anche il cuore dei suoi fan, che si stringono in un abbraccio virtuale nel rispetto di questo momento di lutto.

Grande dolore per l'ex gieffina Soleil Sorge che ha perso mamma Wendy, malata da tempo #divaedonnasettimanale #divaedonna #divaedonnamagazine #soleilsorge #mamma Vai su Facebook

