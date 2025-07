Trump si autocelebra con tutti i suoi successi la storia della sua vita nel video con l’intelligenza artificiale

In occasione dell’Indipendenza americana, Donald Trump ha sorpreso tutti con un video autocelebrativo realizzato grazie all’intelligenza artificiale. Un viaggio emozionante e coinvolgente che ripercorre la sua vita, dai tempi dell’infanzia alla presidenza, celebrando i momenti più iconici e i successi più grandi. Un modo innovativo per rivivere una storia controversa e affascinante, dimostrando come la tecnologia possa trasformare anche le narrative personali. La sua saga continua a sorprendere il mondo.

Nel giorno dell’Indipendenza americana, Donald Trump ha scelto di festeggiare con un video autocelebrativo generato dall’Intelligenza Artificiale. Il filmato ripercorre la sua vita come una saga personale, partendo dalle immagini di Trump bambino per arrivare fino ai giorni nostri, in una sequenza che non risparmia nessuno dei suoi «greatest hits». La vita di Trump dalla scuola alla Casa Bianca. Il video di un minuto scorre veloce tra i momenti salienti della carriera trumpiana: dal liceo all’accademia militare, passando per l’impero immobiliare della Trump Organization e l’iconica Trump Tower. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: vita - trump - suoi - intelligenza

Hamas annuncia la liberazione dell’ultimo ostaggio ancora in vita: è un segnale per Trump - Roma, 11 maggio 2025 – Hamas ha comunicato il rilascio di Edan Alexander, l'ostaggio israelo-americano in cattività a Gaza da 583 giorni.

“Trump deposita se stesso, i suoi pensieri, le sue idee, la sua faccia, la sua vita. Lo deposita come un marchio commerciale, come un business. Vi... Vai su Facebook

Vita (economia) non è gioco a somma zero... con intelligenza relazionale, emotiva e generatività possiamo essere felici e risolvere problemi sociali L'attualità ci offre 4 follie (#Trump, #Piutin, #Netanyahou, #Hamas) dove vediamo in azione il contrario x impara Vai su X

Trump si autocelebra con tutti i suoi successi, la storia della sua vita nel video con l'intelligenza artificiale; Trump vestito da papa, l’immagine sui social della casa bianca; Usa, jet militari per espellere i migranti. Messico: cooperiamo nel rispetto rispettive sovranità - L'arrivo di Trump a Las Vegas.

Trump: “Possibile tregua a Gaza la settimana prossima”. Media: “Manca latte artificiale, centinaia neonati rischiano di morire” - È salito ad almeno 35 il numero delle persone uccise in attacchi israeliani a Gaza dall’alba. Scrive ilfattoquotidiano.it

Trump si autocelebra con un video (generato dalla Ai): il tycoon da bambino fino all'arrivo alla Casa Bianca - (LaPresse) Nel giorno dell'Indipendenza americana, il presidente Donald Trump si autocelebra con un video postato sui propri canali social e generato dell'Intelligenza Artificiale. Riporta msn.com