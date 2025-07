Wimbledon oggi non solo Sinner | il sabato degli italiani e di Djokovic – Diretta

Oggi a Wimbledon gli italiani scrivono un capitolo emozionante nel terzo turno, tra debutti promettenti e sfide di livello mondiale. Aprono Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto, poi tocca a Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, con il grande Djokovic in campo. Un sabato da non perdere per gli appassionati di tennis, trasmesso in diretta esclusiva su Sky, dove ogni colpo conta e la passione si accende.

(Adnkronos) – Aprono Flavio Cobolli e Elisabetta Cocciaretto, poi tocca a Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Oggi 5 luglio a Wimbledon italiani protagonisti nei match del terzo turno, nel programma che comprende anche l'impegno del serbo Novak Djokovic. Wimbledon 2025 è trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Sinner da Wimbledon: “Il mio gioco simile a quello di Djokovic, è grazie ai suoi consigli” - Londra, 4 luglio 2025 – Tra le teste di serie che cadono non c'è nessun problema per Jannik Sinner: il tennista altoatesino, infatti, ha superato facilmente Vukic al secondo turno di Wimbledon. Riporta msn.com