Uccide la moglie con 8 coltellate l' avvocato | No all' ergastolo aveva scoperto un tradimento e i figli non hanno visto

Una tragica vicenda scuote la quiete di una famiglia: Ezio Di Levrano, l’avvocato coinvolto, si trova ora rinviato a giudizio per aver assassinato la moglie Ana Cristina Duarte Correia, 38 anni, con otto coltellate. Un dramma che ha sconvolto tutti, lasciando i figli nel dolore e nell’incredulità. La sentenza si avvicina: il caso aprirà nuove riflessioni sulla giustizia e sulla fragilità dei legami familiari.

Rinviato a giudizio, con tutte le aggravanti del caso, Ezio Di Levrano, per l'uccisione della della moglie Ana Cristina Duarte Correia, 38enne brasiliana, avvenuta il 7 settembre 2024 con 8. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Uccide la moglie con 8 coltellate, l'avvocato: «No all'ergastolo, aveva scoperto un tradimento e i figli non hanno visto»

