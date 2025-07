Wesley Juventus | la Roma alza il pressing i bianconeri valutano ora due alternative per il reparto Le ultimissime

La Juventus si trova al centro di un'operazione delicata, con la Roma che intensifica il pressing e spinge i bianconeri a valutare due nuove opzioni per rafforzare il reparto. In questa fase cruciale del calciomercato, i dirigenti juventini analizzano attentamente le strategie pi√Ļ efficaci per rinforzare la fascia destra, mantenendo alta la vigilanza sulle ultime novit√† di mercato. Le scelte future potrebbero rivelarsi decisive per il cammino della squadra.

Il calciomercato Juventus sta monitorando attentamente il mercato per rinforzare la fascia destra, e uno dei profili seguiti è Wesley, difensore del Flamengo. Tuttavia, la concorrenza per il giovane talento brasiliano si fa più intensa, con la Roma che ha cominciato a premere per acquistarlo. Come riportato da Gazzetta dello Sport, il club giallorosso ha intensificato i contatti per assicurarsi Wesley, complicando i piani della Juve.

