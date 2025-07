Incendio su un aereo della Ryanair a Maiorca

Momenti di puro terrore hanno scosso l’aeroporto di Palma di Maiorca, quando un incendio a bordo di un aereo Ryanair ha messo in allarme passeggeri e personale. Con almeno 18 feriti e alcuni trasportati in ospedale, la scena si è trasformata in un vero e proprio near-miss che ha evidenziato l’importanza della sicurezza aeroportuale. Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica notte, in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Momenti di puro terrore nella notte all’aeroporto di Palma di Maiorca, in Spagna, dove un incendio è divampato a bordo di un aereo Ryanair poco prima del decollo. Secondo i media spagnoli, almeno 18 persone sono rimaste ferite, la maggior parte in modo lieve, mentre sei passeggeri sono stati ricoverati in ospedale. L’incidente, a quanto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Incendio su un aereo della Ryanair a Maiorca

