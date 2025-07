Tragedia sui campi abruzzesi | anziano schiacciato dal suo trattore in una scarpata

Una tragedia scuote i campi abruzzesi: un anziano di 78 anni ha perso la vita in un incidente agricolo tra Raiano e Goriano Sicoli. Mentre lavorava per una ditta boschiva, il trattore si è ribaltato, forse a causa di un guasto ai freni. Un gesto improvviso che ricorda la pericolosità di un mestiere spesso sottovalutato. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sconvolta da questa tragica perdita.

L'Aquila - Stava lavorando per conto di una ditta boschiva. L’incidente potrebbe essere stato causato da un guasto ai freni del mezzo agricolo. Un nuovo incidente agricolo scuote l’Abruzzo: un uomo di 78 anni originario di Avezzano ha perso la vita questa mattina in un drammatico ribaltamento di trattore tra i territori di Raiano e Goriano Sicoli, nella provincia dell’Aquila. La vittima, pensionato ma ancora attivo saltuariamente in attività lavorative, si era recato sul posto per offrire supporto a una ditta impegnata in interventi forestali. Secondo una prima ricostruzione fornita dai Carabinieri delle stazioni di Raiano e Anversa degli Abruzzi, il mezzo agricolo – probabilmente per un guasto meccanico ai freni – è scivolato lungo una scarpata sterrata, ribaltandosi più volte. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tragedia sui campi abruzzesi: anziano schiacciato dal suo trattore in una scarpata

In questa notizia si parla di: trattore - tragedia - campi - abruzzesi

